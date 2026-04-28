Ankara'da madencilerin eylemi uzlaşmayla son buldu

Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemi, 9. gününde uzlaşma sağlanmasının ardından son buldu.

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan Doruk Madencilik işçilerinin, Kurtuluş Parkı'ndaki eylemleri 9. gününde uzlaşmanın ardından son buldu.

Uzlaşmanın ardından Kurtuluş Parkında açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Biz işçi sınıfı olarak yürüyoruz, sizler de bizim elimiz, kolumuz oluyorsunuz, yanımıza destek veriyorsunuz. Destek vermediğiniz zaman hiçbir zaman kazanım olmuyor. Evet, biz 150 işçiyle eylem başlattık ama 86 milyonun bizim yanımızda olduğunu gördük. 86 milyonun içinde bu işçisi de olabilir, vekili de olabilir, çobanı da olabilir ama bu herkesin işçilerin yanında olduğunu, gözlerinin burada olduğunu, kulaklarının burada olduğunu gördük. Biz buradan tüm 86 milyona teşekkür ediyoruz. Katkı sağlayan tüm dostlara, halkımıza teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı