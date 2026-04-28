Ankara'da madencilerin eylemi uzlaşmayla son buldu

Ankara'da madencilerin eylemi uzlaşmayla son buldu
Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemi, 9. gününde uzlaşma sağlanmasının ardından son buldu.

Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemi, 9. gününde uzlaşma sağlanmasının ardından son buldu.

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce Eskişehir'den Ankara'ya yürüme kararı alan Doruk Madencilik işçilerinin, Kurtuluş Parkı'ndaki eylemleri 9. gününde uzlaşmanın ardından son buldu.

Uzlaşmanın ardından Kurtuluş Parkında açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, "Biz işçi sınıfı olarak yürüyoruz, sizler de bizim elimiz, kolumuz oluyorsunuz, yanımıza destek veriyorsunuz. Destek vermediğiniz zaman hiçbir zaman kazanım olmuyor. Evet, biz 150 işçiyle eylem başlattık ama 86 milyonun bizim yanımızda olduğunu gördük. 86 milyonun içinde bu işçisi de olabilir, vekili de olabilir, çobanı da olabilir ama bu herkesin işçilerin yanında olduğunu, gözlerinin burada olduğunu, kulaklarının burada olduğunu gördük. Biz buradan tüm 86 milyona teşekkür ediyoruz. Katkı sağlayan tüm dostlara, halkımıza teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Yangın saatlerdir sürüyor
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi

Günlerce devam eden kriz, bu görüntüyle son buldu
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Okul saldırısında ölen Belinay'ın babası: Son bir ayında hep cennetten bahsederdi

Babası anlattı! Belinay son 1 ay tek bir şeyden bahsetmiş
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı