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Ankara'da İlk Teravih Namazı İle Ramazan Başladı

Ankara'da İlk Teravih Namazı İle Ramazan Başladı
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ankara'daki camilerde ilk teravih namazı kılındı. Kocatepe, Hacı Bayram ve Melike Hatun Camileri'nde kalabalık cemaat dualar etti.

Ankara'da Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için Kocatepe, Hacı Bayram, Melike Hatun Camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere akın etti. Ramazan ayı Kocatepe Camii'nde dualar ile karşılandı. Yaşlı, genç ve çocuklar camilere akın ederken bazı çocuklar camide oyun oynadı. Bir vatandaş, "Bu akşam ilk teravihleri kılacağız, rabbimize dua edeceğiz, niyazlarda bulunacağız. Rabbim bütün müminlere kuvvet versin, Ramazan orucunu en güzel şekilde tutalım inşallah. Bugün Müslümanların en mutlu olacağı bir gecedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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