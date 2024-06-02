Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

ANKARA - Ankara'da iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Akyurt ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, U.K., idaresindeki 06 DG 2881 plakalı otomobil ile M.K. kontrolündeki 06 PPY 67 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.K.'nin aracı şarampole yuvarlanırken, kazaya sebep olan araç ise metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen 3 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.