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Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanede doğum gününü kutladı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz, hastanede tedavi görürken doğum günü sürpriziyle yeni yaşını kutladı.

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra hastanede tedavisi devam eden Tunahan Yılmaz, yeni yaşını hastanede kutladı.

İlkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinden sabah saatlerinde okulunun arkasındaki boş arazide 7 Aralık 2023 tarihinde sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi gören Yılmaz'ın sağlık durumu ise günden güne daha iyiye gidiyor. Ailesinin ve hastane çalışanlarının kendisine yaptığı doğum günü sürpriziyle yeni yaşını kutlayan Tunahan, aldığı hediyeler sonrası mutluluğunu gizleyemedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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