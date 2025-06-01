Ankara'da AVM Güvenlikleri Tarafından Darp Edilen Vatandaş İfade Verdi

Ankara'da AVM Güvenlikleri Tarafından Darp Edilen Vatandaş İfade Verdi
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Sincan ilçesindeki bir AVM'de ürün değiştirmek isteyen bir vatandaş, güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Olay sonrası polis ekiplerine bilgide bulunuldu.

Ankara'da aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlikler tarafından darp edildi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir AVM'de aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş, marketin güvenlikleri tarafından darp edildi.

Olay, Sincan ilçesi Fatih bölgesinde bir AVM'de meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaş bir AVM'deki marketten aldığı ürünü değiştirmek istedi. AVM çalışanlarının ürünün başka şubeden alındığını, diğer mağazadan değişim yapılması gerektiğini söylemesi üzerine vatandaş aynı üründen o mağazadan bir tane daha alarak bozuk olan ürünü iade etmek istedi. Bunun üzerine vatandaş ve AVM çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olaya müdahale eden AVM'nin güvenlik görevlileri, aldığı ürünü iade etmek isteyen vatandaşı darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlanırken, darp edilen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - Yerel
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