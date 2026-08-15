Celali Aşireti'nin Sünnet Düğününde 11 Milyon Lira Toplandı

Ankara'da Celali aşireti tarafından düzenlenen sünnet düğününde gecenin sonunda 11 milyon milyon lira toplandı.

Ankara'da Celali aşireti mensubu Yunus Nazik ve Melike Nazik çiftinin oğlu Berdan Çağrı Nazik'in sünnet düğünü yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan ve Celali aşiretine mensup 3 bin kişinin davet edildiği düğünde; yüzlerce kişi takı ve para taktı. Düğünün sonunda aileye yaklaşık 11 milyon lira takı, çeşitli lüks aksesuarlar ile bir ev ve bir araba hediye edilirken, takı masasında nakit paralardan tepe oluştu. Nakit paralar büyük bir valize güçlükle sığdırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı