Ankara Çankaya'da 27. Çankaya Evi Hizmete Açıldı

Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana 19'uncu yeni Çankaya Evi'ni Karapınar Mahallesi'nde hizmete açtı. Belediye Başkanı, Alper Taşdelen, "Belediye başkanı dertli olmalıdır. Derdi olmayan belediyeci olamaz. Halkın derdiyle dertlenirsen başarılı olursun. Önümüzdeki dönem daha büyük işler başaracağız. Yatırımlarla Çankaya Belediyesi yüz akınız olmaya devam edecek ve inşallah bir sonraki seçimde Mansur Başkanımızla Ankara'yı tekrar kazanacağız" dedi.

Çankaya Belediyesi, Başkan Alper Taşdelen döneminde sayısını artırdığı Çankaya Evlerine bir yenisini ekledi. Karapınar Mahallesi'nde inşa edilen Çankaya Evi son 9,5 yılda 19'uncu Çankaya Evi'ni olarak hizmete açıldı. Böylece toplam Çankaya Evi sayısı 27'ye çıkmış oldu.

Ağız-Diş Sağlığı Kliniği ve Sağlık Yaşam Merkezi, kütüphane, çeşitli kursların verileceği dersliklerle çok fonksiyonlu bir Çankaya Evi'ni hizmete açtıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, aralık ayında da hemen yanında inşa edilen Uğur Böceği Kreşini hizmete açacaklarını söyledi. Dikmen Karapınar Mahallesine parklar, Çankaya Evleri, Aile Sağlığı Merkezi ve kreş yaparak birçok ihtiyacı bir arada karşıladıklarına dikkat çeken Taşdelen, "Herhalde önümüzdeki seçim bu mahallede oy patlaması yaşayacağız. Sesimizi duyan tüm komşularımıza da selamlarımı iletiyorum" dedi.

"BELEDİYECİLİK VERDİĞİN SÖZÜ TUTMAK DEMEKTİR"

Belediyecilikte önemli olan konulardan birinin bütçe olduğunu belirten Başkan Taşdelen, "Belediye başkanının mali işlerden anlaması lazım. Aynı zamanda belediyecilik bir büyük organizasyondur, insan yönetme becerisini bilmek lazım. Çankaya Belediyesi'nin 5 bin personeli var. Belediyenin bu personellerden faydalanması gerekiyor. Belediyecilik bir insan kaynakları yönetimidir. Bir belediyenin halkla ilişkileri iyi olmazsa o belediyenin başarılı olması mümkün değildir. Bu da verdiğin sözü tutmak demektir. Belediyecilik kolay bir iş değildir. Bir belediye başkanının işin başında olması, tek tek bu orkestrayı yönetmesi lazım. Rahmetli babamdan dolayı yetişmemiz Çankaya Belediyesi'nde oldu. Oradan bir çıraklık eğitimimiz var. O nedenle göreve geldiğim 2014 yılında bizim için bir adaptasyon süreci olmadı, işe dört elle sarıldık. Şimdi 9,5 yıl geçti. Alnı ak, başı dik sizlerin karşısındayız" diye konuştu.

"GÖREVDE OLDUĞUMUZ 9,5 YIL BELEDİYENİN ALTIN YILLARI OLDU"

Göreve geldiği 2014 yılından beri Çankaya Belediyesinin altın yılları olduğunu ifade eden Taşdelen şunları söyledi:

"Bu sürede kalp kırmadık, rekorlar kırdık. Çankaya Belediyesi tarihinin toplamının 6 katı yatırımı bizim dönemimizde yaptık. Kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri, sosyal tesisler, engelli merkezleri, yüzme havuzları, spor salonları, aile sağlığı merkezleri, taksi durakları, cami tadilatları, yeni pazar yerleri, 112 yeni park yaptık. Bizden önce dökülen asfaltın, yapılan kaldırımın 5 katı iş yaptık. Tüm bunlar Türkiye'de bir rekor oldu. İlçe belediyeleri arasında Çankaya Belediyesinin altın yılları oldu. Bunları yaparken emekçimize sahip çıktık. Toplu iş sözleşmesi imzaladığımız an tüm Türkiye'deki belediyelere örnek gösterildik. Sosyal belediyecilikte de örnek belediyeyiz. Çankaya Belediyesi, 4 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği veriyor. Bana Van'dan Denizli'den Manisa'dan Karabük'ten aileler arayıp teşekkür ediyor. Hükümet yapamadı ama biz her gün gelir seviyesi en düşük olan 18 mahallemizde 3 bin ilkokul öğrencisine sıcak öğle yemeğini yine biz veriyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde sayıyı daha da yukarı çıkaracağız, 3 bin değil 6 bin öğrencinin yemeğini biz karşılayacağız. Açlık sınırının altında olan Çankayalı komşularımız var. Halk Kart aracılığıyla her ay 2300 haneye bin lira nakit destek sağlıyoruz. Yine bu ailelere süt dağıtımı yapıyoruz. Ramazanda iftar çadırları kuruyoruz ve en az 200 bin Çankayalı komşumuz iftar çadırlarında oruç açıyor. Cami ve okul tadilatları yapıyoruz. Kamu hizmetinin bakanlığı belediyesi olmaz. Onun için biz yapmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde Çankaya belediyesi olarak tek tek evlere gittik, emeklilerin ihtiyaçlarını biz karşıladık."

"EL AÇAN DEĞİL EL UZATAN BELEDİYEYİZ"

Ülkemizde yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Çankaya'nın, 18 bin gönüllüyle beraber depremin en fazla yardım ulaştıran belediyesi olduğunu vurgulayan Alper Taşdelen, "Nerede bir ihtiyaç varsa orada olduk. Çankaya Belediyesi el açan değil el uzatan bir belediye oldu bizim dönemimizde. Bunları bir kuruş kredi almadan borçlanmadan yaptık. Bir belediye başkanı için göz boyamak kolaydır. Kredi alıp vatandaş bilmeden borçlandırır belediyeyi ve bugünü kurtarmak için 10 yılı heba eder. Ben ise benden önceki tüm borçları ödedim, borç almadım, kredi kullanmadım Çankaya Belediyesi'ni Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyesi yaptım. Şu anda belediyenin bütün tesisleri belediyenin kendi mülküdür. Belediyeyi kiracılıktan kurtardık. Her biri kendi mahallesine değer katan en kaliteli binaları tesisleri yaptık. Çünkü biz ranta değil, halka hizmet ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"HALKIYLA DERTLENMEYEN BELEDİYECİ OLAMAZ"

Taşdelen, Çankaya Belediyesinin seçimlerdeki oy artışının sebebinin halkçı hizmet anlayışı olduğunu kaydederek, "Sen hizmet ettiğinde halk sana sarılıyor yeter ki derdini çöz. Belediye başkanı dertli olmalıdır. Derdi olmayan belediyeci olamaz. Halkın derdiyle dertlenirsen başarılı olursun. Biz arka sıradakilerin, dayısı olmayanların yanındayız. Bunun için başarılıyız. Bizim tüm reçetemiz halkçı olmamızdır. Bu, başarıyı beraberinde getirdi. Önümüzdeki dönem daha büyük işler başaracağız. Bu yatırımlarla Çankaya Belediyesi yüz akınız olmaya devam edecek ve inşallah bir sonraki seçimde Mansur Başkanımızla Ankara'yı tekrar kazanacağız. Başka ilçeleri de kazanarak sosyal demokrat ve halkçı belediyeciliği oralar da götüreceğiz. Değerli komşularım biz çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Çankaya'da belediyesi ve halkı arasında oluşan gönül köprüsünü devam ettirmeyi amaçlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

ARALIK AYINDA KREŞ SÖZÜ

Çankayalılara yapımı devam eden Uğur Böceği Kreşi'nin aralık ayında hizmete açılacağının da müjdesini veren Taşdelen, "Eskiden bir vatandaşımız kreşe çocuğunun kaydını yaptıracağı zaman belediyede bir tanıdık arıyordu. Benim belediyemde torpil yok. Onun için çocuklarımızın kreş başvurularını noter çekilişiyle yapıyoruz. Herkes gelsin başvursun, noter belirlesin. Önümüzdeki ay kreş açılışında buluşmak üzere, Çankaya Evimiz Karapınar Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasının ardından Başkan Taşdelen kurdele keserek Karapınar Çankaya Evi'ni hizmete açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu da dans gösteri yaparak Çankayalılara keyifli anlar yaşattı.

Karapınar Çankaya Evi, halen hizmette olan Çankaya Evleri gibi hobi, kişisel gelişim ve meslek kurslarına ev sahipliği yapıyor. Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi'nin yer aldığı yeni Çankaya Evi'nde Ağız-Diş Sağlığı Polikliniği ve Sağlıklı Yaşam Merkezi de vatandaşlara hizmet verecek. Karapınar Mahallesi 844. Cadde numara 7'de bulunan Karapınar Çankaya Evi, 13 Kasım'dan itibaren de kurs kayıtları almaya başlayacak.