Ankara Büyükşehir'den 2. Afet Riskleri ve Yönetimi Paneli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet risklerinin belirlenmesi, afet planları oluşturulması ve mesleki alanda afet yönetimi becerisi kazanımı konusunda "2. Afet Riskleri ve Yönetimi Paneli" düzenleyecek. 10 Mayıs'ta saat 14.00'te "panel.afet@ankara.bel.tr" adresi üzerinden zoom üzerinden yapılacak panele; ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, EKODENGE Kurucusu Dr. Zeynep Yöntem ve UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler de katılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet risklerinin belirlenmesi, afet planları oluşturulması ve mesleki alanda afet yönetimi konusunda vizyon becerisi kazanılması amacıyla "2. Afet Riskleri ve Yönetimi Paneli" düzenleyecek.

'Afet Riskleri ve Yönetimi Paneli'nin ikincisi 10 Mayıs 2022 tarihinde saat 14.00'te "panel.afet@ankara.bel.tr" adresi üzerinden zoom üzerinden gerçekleştirilecek.

HEDEF: AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI VE DİRENÇLİLİĞİN ARTIRILMASI

Panel ile şehirlerin ve şehir sakinlerinin yerleşimlerinin güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılınması için afetlerin tanınması, afet risklerinin azaltılması ve afetlere karşı dirençliliğin arttırılması hedefleniyor.

ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler'in moderatörlüğünde düzenlenecek panele; AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, EKODENGE Kurucusu Dr. Zeynep Yöntem ve UNICEF Sosyal Politika Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler'in yanı sıra ilgi duyan herkes katılabilecek.

GÜNCEL TEKNOLOJİLERDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KADAR BİRÇOK KONU TARTIŞILACAK

Panelde, afetlerin en az hasar ve can kaybıyla atlatılması noktasında farklı disiplinler ile temas halinde çalışılması, güncel teknolojilerden faydalanılması ve dirençli kent yapısının ve afet farkındalığı yüksek kent kültürünün oluşturulması konuları tartışılacak.

Uzman görüşlerinin masaya yatırılacağı panelde; Nasuh Mahruki 'afetlere hazır olmak-olmamak', Zeynep Yöntem 'iklim değişikliği, afetler, olası projeler ve fon imkanları', Emre Üçkardeşler ise 'çocuk odaklı afet yönetimi ve sosyal politika' başlıkları altında tecrübe ve bilgilerini paylaşacak.