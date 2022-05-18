Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eymir Gölü'nün Asfaltını Yeniledi - Haberler

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak yeni ana isale hattının geçtiği Eymir Gölü çevresinde asfalt yenileme çalışması yaptı. ASKİ Genel Müdürlüğü yaklaşık 8 kilometrelik yolun asfalt yapım işlemini doğaya zarar vermeden tamamlayarak kısa süre önce Başkentlilerin hizmetine açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Başkentlilerin uğrak noktası Eymir Gölü'nün asfaltını yeniledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 26 kilometrelik "Mamak-Gölbaşı Arası İçme Suyu Hattı"nın yapımı kapsamında hattın geçtiği Eymir Gölü çevresinde asfalt yenileme çalışması yaptı. Tamamlandığında 650 bin kişinin içme suyu problemini çözecek proje bir yandan hızla ilerlerken, Başkentlilerin piknik, doğa yürüyüşü ve göl sporları yaptığı, bisiklete bindiği yeşil alanda doğaya ve canlılara zarar vermeden titizlikle yapılan asfalt çalışması sayesinde sürücüler de derin bir nefes aldı.

EYMİR GÖLÜ YAKLAŞIK 8 KİLOMETRELİK TERTEMİZ YOLA KAVUŞTU

ASKİ, Eymir Gölü içinden geçirilen içme suyu hattı imalatının ardından başlattığı 7 bin 800 metrelik (yaklaşık 8 kilometre) asfalt yapım çalışmalarını kısa süre önce tamamladı.

Eymir Gölü'nü çevreleyen Ankara istikametindeki yolda 21 bin ton pmt alt temel malzeme serimi ve 14 bin ton asfalt serimi yapılarak yol hizmete açıldı.

Yıllardır birçok noktasında çukur ve bozulmaların meydana geldiği ve Başkentlilerin en çok şikayet ettiği alanların başında gelen yol, 17 gün süren asfalt yenileme çalışmalarının ardından tertemiz bir görünüme kavuştu.