Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Ağdemir Yeni Hizmet Binasını Tanıttı

Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Ağdemir: "Yeni hizmet binamız ile mesleğe hizmet adına kalıcı bir çözüm getiriyoruz"

ANKARA - Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Gökhan Ağdemir, proje çizimleri tamamlanan yeni hizmet binası ile baroya, mesleğe ve meslektaşa hizmet adına kalıcı bir çözüm getireceklerini kaydetti.

Ağdemir, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, proje çizimlerini tamamlanan yeni hizmet binası ile baroya, mesleğe ve meslektaşa hizmet adına kalıcı bir çözüm getireceklerini belirterek, "Elbette Hamamönü keyifli bir yer. Bizim şahsi olarak Hamamönü ile bir sıkıntımız da yok. Ancak Ankara 2 Nolu Barosu, Hamamönündeki küçük bir konaktan daha fazlasını hak ediyor. Ankara 2 Nolu Barosu'na hizmet sunan merkez ve komisyonlarımızdaki meslektaşlarımız, staj eğitimine devam eden stajyer avukatlarımız çok çok daha iyi bir binaya ve çalışma ortamına layıktır" dedi.

Avukatlığa yeni başlayanların artan kira, mobilya ve elektronik ürün maliyetleri dolayısıyla ofis açamamakta olduğunu ifade eden Ağdemir, "Evlerinden çalışarak müvekkil görüşmelerini kafelerde gerçekleştirmektedirler. Genç meslektaşlarımız, kardeşlerimiz kendilerine ve mesleğe yakışır şekilde paylaşımlı ofislerimizden savunmayı güçlendirecektir. Yeni hizmet binamızda meslektaşlarımıza, müvekkil görüşmelerini ve toplantılarını gerçekleştireceği, sekreterya ve ikram hizmetlerini de sunacağımız nezih bir mekan tahsisi sağlıyoruz" diye konuştu.

"Meslektaşlarımızın baromuz için değerli ve güzel işlere imza atmalarına vesile olacağız"

Ağdemir, yeni binada birden fazla staj grubuna ders verme imkanına sahip olunacağını ve teknolojik cihazlarla donatılmış dersliklerin de yer alacağını söyledi. Yeni binada tüm konferans, panel, ruhsat töreni gibi programların düzenlenebileceği konferans salonuna da kavuşacaklarını belirten Ağdemir, şunları kaydetti:

"Baromuzun merkez ve komisyonlarında görev alan meslektaşlarımız, bir anlamda Baromuzun dinamosu olma görevini icra etmektedir. Bu sebeple meslektaşlarımızın merkez ve komisyon toplantılarını rahatça gerçekleştirecekleri, yine gerekli teknolojik ekipmanlarla donatılmış toplantı odalarında baromuz için değerli ve güzel işlere imza atmalarına vesile olacağız."