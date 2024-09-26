Üye Girişi
Haberler

Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Ağdemir Yeni Hizmet Binasını Tanıttı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Gökhan Ağdemir, yeni hizmet binası ile avukatlara ve meslektaşlara kalıcı bir çözüm sunacaklarını duyurdu. Yeni bina, stajyer avukatlar için gelişmiş çalışma ortamları ve toplantı alanları sağlayacak.

Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Ağdemir: "Yeni hizmet binamız ile mesleğe hizmet adına kalıcı bir çözüm getiriyoruz"

ANKARA - Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Gökhan Ağdemir, proje çizimleri tamamlanan yeni hizmet binası ile baroya, mesleğe ve meslektaşa hizmet adına kalıcı bir çözüm getireceklerini kaydetti.

Ağdemir, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, proje çizimlerini tamamlanan yeni hizmet binası ile baroya, mesleğe ve meslektaşa hizmet adına kalıcı bir çözüm getireceklerini belirterek, "Elbette Hamamönü keyifli bir yer. Bizim şahsi olarak Hamamönü ile bir sıkıntımız da yok. Ancak Ankara 2 Nolu Barosu, Hamamönündeki küçük bir konaktan daha fazlasını hak ediyor. Ankara 2 Nolu Barosu'na hizmet sunan merkez ve komisyonlarımızdaki meslektaşlarımız, staj eğitimine devam eden stajyer avukatlarımız çok çok daha iyi bir binaya ve çalışma ortamına layıktır" dedi.

Avukatlığa yeni başlayanların artan kira, mobilya ve elektronik ürün maliyetleri dolayısıyla ofis açamamakta olduğunu ifade eden Ağdemir, "Evlerinden çalışarak müvekkil görüşmelerini kafelerde gerçekleştirmektedirler. Genç meslektaşlarımız, kardeşlerimiz kendilerine ve mesleğe yakışır şekilde paylaşımlı ofislerimizden savunmayı güçlendirecektir. Yeni hizmet binamızda meslektaşlarımıza, müvekkil görüşmelerini ve toplantılarını gerçekleştireceği, sekreterya ve ikram hizmetlerini de sunacağımız nezih bir mekan tahsisi sağlıyoruz" diye konuştu.

"Meslektaşlarımızın baromuz için değerli ve güzel işlere imza atmalarına vesile olacağız"

Ağdemir, yeni binada birden fazla staj grubuna ders verme imkanına sahip olunacağını ve teknolojik cihazlarla donatılmış dersliklerin de yer alacağını söyledi. Yeni binada tüm konferans, panel, ruhsat töreni gibi programların düzenlenebileceği konferans salonuna da kavuşacaklarını belirten Ağdemir, şunları kaydetti:

"Baromuzun merkez ve komisyonlarında görev alan meslektaşlarımız, bir anlamda Baromuzun dinamosu olma görevini icra etmektedir. Bu sebeple meslektaşlarımızın merkez ve komisyon toplantılarını rahatça gerçekleştirecekleri, yine gerekli teknolojik ekipmanlarla donatılmış toplantı odalarında baromuz için değerli ve güzel işlere imza atmalarına vesile olacağız."

Ankara 2 No'lu Baro Başkan Adayı Ağdemir Yeni Hizmet Binasını Tanıttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökhan Ağdemir Yerel Haberler Politika Güncel Ankara Hukuk Yerel

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvurusu nasıl yapılır? Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Şehitkamil, Araban, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Karşıyaka, Çiğli, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Akhisar, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Alanya, Serik, Manavgat elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });