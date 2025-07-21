Anıtkaya Köyü Muhtarı ve Müezzin Kayyım, İl Müftüsünü Ziyaret Etti

Anıtkaya Köyü Muhtarı ve Müezzin Kayyım, İl Müftüsünü Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Anıtkaya Köyü Muhtarı Mehmet Ali Tetik ve Müezzin Kayyım İlker Şen, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu ziyaret ederek köydeki din hizmetleri ve cami faaliyetleri hakkında istişarede bulundu.

Afyonkarahisar Anıtkaya Köyü Muhtarı Mehmet Ali Tetik ve Anıtkaya Köyü Ulu Camii Müezzin Kayyımı İlker Şen, Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında köyde yürütülen din hizmetleri ve cami faaliyetleri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, yerel din hizmetlerinin güçlendirilmesi ve köy halkına yönelik çalışmalar ele alındı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Muhtar Mehmet Ali Tetik ve Müezzin Kayyım İlker Şen'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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