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Anaokulu Öğrencilerinden Polis Teşkilatına Ziyaret

Anaokulu Öğrencilerinden Polis Teşkilatına Ziyaret
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklara hediye oyuncaklar verildi ve birliktelik hatıra fotoğraflarıyla pekiştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları anaokulu öğrencileri, Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları anaokulu öğrencileri, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay'ı makamında ziyaret etti. Akçay'ın ve diğer polislerin polis bayramını kutlayan çocuklara hediye oyuncaklar verildi. Ziyaretle alakalı konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Günay Soluk Anaokulu müdürü Zeynep Sungur, "Sizler varken bizler daha huzurluyuz, varlığınız bizlere güven veriyor" ifadelerini kullandı. Miniklerin ziyareti hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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