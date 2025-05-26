Anaokulu Öğrencileri Doktora Tezlerini Oyladı

Anaokulu Öğrencileri Doktora Tezlerini Oyladı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen 'Minikler Bilimsel Fikirleri Oyluyor' yarışmasında anaokulu öğrencileri, doktora tezlerini dinlerken eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşadı. Yarışma sonrası etkinlikler ile öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Anaokulu öğrencileri doktora tezlerini oyladı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilim İletişimi Öğrenci Kulübünün Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle organize ettiği Minikler Bilimsel Fikirleri Oyluyor: 3 Dakikada Tez Anlatma Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Emine Çetintürk Anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencilerinin üç dakikalık süre içinde doktora tezlerini dinleyerek oyladığı yarışma, öğrenme ile eğlenmeyi bir araya getirdi. Avrupa ile diğer birçok dünya ülkesinde örneğine rastlanan format, bu sefer Niğde'de ve NÖHÜ'de ilk defa düzenlendi. NÖHÜ Bilim İletişimi Öğrenci Kulübünün ÜNİDES programı desteğiyle düzenlediği yarışmada, Emine Çetintürk Anaokulu öğrencileri yarışmaya katılan 10 ayrı doktora öğrencisini üçer dakika dinleyerek emojilerle oyladılar. Yarışmacılar tez çalışmaları kapsamında yürüttükleri bilimsel araştırmalardan elde ettikleri bilimsel bilgiyi anaokulu öğrencilerinin anlayabilecekleri şekilde eğlenceli biçimde anlattılar. Yarışma sonunda anaokulu öğrencilerinin oylarıyla ilk üçe giren katılımcılara ödül ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Yarışmanın ardından kulüp mensupları tarafından hazırlanan aktivitelerle anaokulu öğrencileri eğlence dolu vakit geçirdi. Palyaço ve dans gösterileri ile ikramların ardından 60 öğrenci, kulübün organizesinde Ali Asaf'lar için gökyüzüne balon bıraktı.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdiminin ardından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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