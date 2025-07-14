Anamur Müftülüğü Personeline Başarı Belgeleri Verildi

Anamur Müftülüğü Personeline Başarı Belgeleri Verildi
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Mersin'in Anamur ilçesinde, din hizmetlerinde gösterdikleri özverili çalışmalarla öne çıkan Anamur Müftülüğü personeline başarı belgeleri takdim edildi. Törende konuşan İlçe Müftüsü, din görevlilerinin toplumun manevi rehberleri olduğunu vurguladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, din hizmetlerinde gösterdikleri özverili çalışmaları ve üstün gayretleriyle öne çıkan Anamur Müftülüğü personeline başarı belgeleri takdim edildi.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'in tensipleriyle hazırlanan başarı belgeleri, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan tarafından düzenlenen törende Kur'an kursu öğreticilerine, imam hatiplere, müezzin-kayyımlara ve idari personele verildi.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, din görevlilerinin toplumun manevi rehberleri olduğunu belirterek, "Cami hizmetlerinden Kur'an kurslarına kadar büyük bir sorumluluk taşıyan personelimiz, fedakarlıkları, disiplinleri ve güzel ahlaklarıyla takdiri hak ediyor. 'Marifet iltifata tabidir' anlayışıyla takdim edilen bu belgelerin, çalışma azmini artıracağına inanıyorum" dedi.

Belge almaya hak kazanan personel ise kendilerine gösterilen bu nazik takdirden dolayı Kaymakam Bilal Bozdemir'e ve İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'a teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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