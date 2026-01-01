2026'nın İlk Günü Anamur'da Sabah Namazı ile Karşılandı

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde, 2026 yılının ilk sabahında yurt genelindeki camilerde sabah namazı buluşmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Mersin'in Anamur ilçesinde de vatandaşlar, yeni yılın ilk gününde camilere akın etti.

Anamur İlçe Müftülüğü tarafından 'Yılın İlk Gününde Sabah Namazında Buluşuyoruz' programı kapsamında Kıbrıs (Otogar) Camii'nde düzenlenen buluşmaya, soğuk havaya rağmen her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı. Program, sabah ezanının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Güneybahşiş Bucak Camii İmam Hatibi Muhammed İsmail İşitmezoğlu'nun imametinde sabah namazı eda edildi. Namazın ardından tesbihat ve zikir programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü Vaizi Muhammet Yasir Çolak, yaptığı sohbetinde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, huzurun Allah'ı zikretmek, O'nun emirlerine itaat etmek ve ibadetle mümkün olduğunu ifade etti. Çolak ayrıca, İslam dünyasında yaşanan acıların sona ermesi temennisinde bulundu.

Programda vatan uğruna can veren aziz şehitler ile başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için dualar edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim, tesbihat, salat-ı ümmiye, kaside ve ilahilerle manevi atmosfer pekiştirildi.

Yeni yılın ilk gününü ibadet ve dua ile karşılayan vatandaşlara, program sonunda sıcak simit, çay ve muz ikramında bulunuldu. Birlik ve dayanışma duygularının hakim olduğu buluşma, katılımcılara manevi huzur verdi. - MERSİN