Anamur'da lojman projesi için imzalar atıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde yargı mensupları için 33 dairelik modern lojman projesinin alım sözleşmesi imzalandı.

Anamur'da uzun yıllardır yargı mensuplarının karşı karşıya kaldığı lojman sorunu Adalet Bakanlığı ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın (ATGV) güçlü desteğiyle çözüme kavuşacağı bildirildi. 33 dairelik modern lojman projesinin alım sözleşmesi imzalanarak, ilçedeki adli personelin yaşam standartlarını yükseltecek önemli bir adım atıldı. Anamur Başsavcısı Tanju Çatlı'nın yoğun çabaları ve koordinasyonuyla kısa sürede hayata geçirilen projenin ilçedeki yargı mensuplarına hem güvenli hem de konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedeflediği ifade edildi.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, sürecin Anamur adliyesi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başsavcı Çatlı "Anamur Adliyesine bugün 33 adet lojman alım sözleşmesini imzalayarak meslektaşlarımızın barınma sorununu, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un kıymetli emek ve iradeleriyle tamamen çözmüş bulunmaktayız. İlçemiz için büyük önem taşıyan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MERSİN