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Anamur'da din görevlilerine toplum destekli güvenlik anlatıldı

Anamur'da din görevlilerine toplum destekli güvenlik anlatıldı
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Mersin'in Anamur ilçesinde din görevlilerine yönelik düzenlenen toplantıda toplum destekli güvenlik, bağımlılıkla mücadele, trafik güvenliği ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde din görevlilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında toplum destekli güvenlik hizmetleri, bağımlılıkla mücadele, trafik güvenliği ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Anamur İlçe Müftülüğü koordinesinde Otogar (Kıbrıs) Camiinde gerçekleştirilen programa Anamur İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hüseyin Özdoğan katıldı. Din görevlilerine yönelik sunum yapan Özdoğan, güvenlik hizmetlerinin yalnızca kolluk kuvvetlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla daha etkin şekilde yürütülebileceğini söyledi.

Vatandaş-jandarma iş birliğinin suçla mücadelede önemli rol oynadığını belirten Özdoğan, toplum destekli güvenlik hizmeti modelinin önemine dikkat çekti. Vatandaşların güvenlik güçlerine duyduğu güvenin artırılmasının kamu düzeninin korunmasına önemli katkı sunduğunu ifade eden Özdoğan, cami cemaatleriyle kurulan samimi iletişimin birçok olumsuzluğun önlenmesinde etkili olabileceğini kaydetti.

Din görevlilerinin toplumla iç içe olmaları nedeniyle güvenlik hizmetlerinin önemli paydaşları arasında yer aldığını vurgulayan Özdoğan, vatandaşların karşılaştıkları sorunları çekinmeden ilgili kurumlarla paylaşmalarının önemine değindi. Kamu kurumları ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesinin suçla mücadeledeki başarıyı artıracağını belirtti.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Uyuşturucu kullanımı, bağımlılık yapan maddeler ve alkollü araç kullanımının gençler ve toplum açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade eden Özdoğan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını, aile, eğitim ve manevi rehberlik çalışmalarının da sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Programın soru-cevap bölümünde din görevlileri toplumsal huzuru olumsuz etkileyen çeşitli davranışlara ilişkin gözlem ve taleplerini paylaştı. Özdoğan ise iletilen konuların titizlikle takip edileceğini belirterek önleyici güvenlik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Mahalle ve köylerde karşılaşılan olumsuzlukların zamanında ilgili birimlere bildirilmesinin önleyici güvenlik hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantının son bölümünde jandarma teşkilatı ile din görevlilerinin bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirebileceği ortak çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda uyuşturucunun dini, sosyal, hukuki ve sağlık boyutlarının anlatılacağı seminerler düzenlenmesi, gençlerin spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi, ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması ve kurslarda öğrencilere güvenlik farkındalığı eğitimleri verilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Program sonunda Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, bilgilendirme ve katkılarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdoğan'a teşekkür etti. Fidan, toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasında kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, din görevlilerinin vatandaşların bilinçlendirilmesi konusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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