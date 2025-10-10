Anamur Başsavcısı Çatlı: "Bu vatan, canlarını gözünü kırpmadan feda eden kahramanlarımızın mirası üzerinde yükseliyor"

JANVAK Genel Başkanı Hasan Çetin'le bir araya gelen Mersin'in Anamur İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı,"Bu vatan, canlarını gözünü kırpmadan feda eden kahramanlarımızın mirası üzerinde yükseliyor"dedi.

Jandarma Mensupları Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı (JANVAK) Genel Başkanı Hasan Çetin, Anamur İlçe Başkanı Nail Melek ve beraberindeki heyet, bugün Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten konuşan Başsavcı Tanju Çatlı "Bu vatan, canlarını gözünü kırpmadan feda eden kahramanlarımızın mirası üzerinde yükseliyor. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz.Şehitlerimizin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin onurudur. Onların her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz"dedi.

JANVAK Genel Başkanı Hasan Çetin ise Başsavcı Çatlı'ya hediye takdiminde bulunurken, bu buluşmanın vatan uğruna can veren kahramanların fedakarlıklarını bir kez daha hatırlattığı ifade edildi. - MERSİN