Anahtar Partili gençlerden İHA'ya ziyaret
Balıkesir Anahtar Parti İl Gençlik Kolları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek basın emekçilerinin önemini vurguladı ve gazetecilere başarılar diledi.

Balıkesir Anahtar Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansını (İHA) yı ziyaret etti. Ziyarette 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan İl Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ünal ve yönetim kurulu üyeleri Teşkilat Başkanı Okan Sırlan, Yerel Yönetimler Başkanı Arifcan İlhan, Şehircilik ve Afet Yönetimi Başkanı Furkan Aygören basın emekçilerinin zor şartlar altında önemli bir kamu görevi üstlendiğini vurgulayarak, tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Anahtar Parti İl Gençlik Kolları tarafından, üzerinde İhlas Haber Ajansı yazısı bulunan özel tasarım tişört hediye edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
