Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Kurucu: "Melikler Kavşağı'na Cep Yapılsın"

(ISPARTA) - Haber: Gökdeniz CAN

Anahtar Parti Isparta İl Başkanı Elif Uzel Kurucu, Melikler Köprüsü'nden Sütçüler-Antalya karayoluna bağlanan noktada meydana gelen trafik kazalarının önüne basit önlemlerle geçilebileceğini söyledi.

Kazaların yaşandığı noktada açıklama yapan Kurucu, buranın uzun yıllardır sürücülerin risk altında olduğu bir güzergah olduğunu belirterek, yaşanan acıların halen tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Melikler Köprüsü'nden gelen araçların Dereboğazı olarak bilinen Sütçüler-Antalya karayoluna bağlandığı noktada trafik akışının yoğun olduğuna dikkati çeken Kurucu, özellikle sağa dönen araçların güvenli şekilde bekleyebileceği bir cebin bulunmamasının tehlikeyi artırdığını söyledi.

Kurucu, "Bugün hep maalesef acılarla hatırladığımız Melikler Köprüsü'nden Sütçüler-Antalya yoluna bağlanan noktadayız. Bu bölgede can kayıplarıyla sonuçlanan birçok trafik kazası yaşandı. Acılarımız hala tazeyken, çözümü oldukça basit olan bir öneriyi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" dedi.

Yetkililere seslenen Kurucu, yıllardır devam eden yol çalışmalarına rağmen bu noktadaki eksikliğin giderilmediğini belirterek, "Melikler Köprüsü'nden gelen araçlar ana yola bağlanırken aynı anda karayolundaki trafik akışı da devam ediyor. Bu nedenle sağ tarafta bir cep oluşturulmasını son derece önemli ve acil görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trafik güvenliğinin artırılması için sadece cep yapılmasının yeterli olmayacağını belirten Kurucu, bölgede sürücüleri uyaran trafik levhalarının da artırılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan kazaların ardından benzer acıların tekrar yaşanmaması için çağrıda bulunan Kurucu, "Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Bu noktada gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, sağ dönüş cebi oluşturulmalı ve trafik işaretlemeleri güçlendirilmelidir. Basit görünen bu önlemler, yeni can kayıplarının önüne geçebilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA