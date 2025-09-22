Haberler

Anadolu Üniversitesi'nden Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı'na Öğrenci Alımı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı'na öğrenci kabul ediyor. Program, yaşlı nüfusun bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere nitelikli meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı, giderek artan yaşlı nüfusun bakım ve destek ihtiyaçlarına yönelik, nitelikli ve profesyonel meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında öğrencilere; yaşlı bakım hizmeti sunan kurumların işleyişi, yaşlı bireylerle etkili iletişim, temel bakım teknikleri, yaşlıların fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi teorik ve uygulamalı bilgiler veriliyor. Program, özellikle evde bakım hizmeti gerektiren bireyler için güvenilir ve donanımlı personel yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Mezunlar; huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, gündüzlü bakım merkezleri ve evde bakım hizmeti sunan özel veya kamu kuruluşlarında bakım elemanı olarak görev alabiliyor. Ayrıca sağlık ve sosyal hizmet alanında yardımcı hizmet personeli olarak da istihdam edilebiliyorlar. Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) aracılığıyla lisans programlarına geçiş yaparak kariyerlerini bir üst seviyeye taşıma imkanına sahip oluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
