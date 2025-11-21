Haberler

Anadolu Üniversitesi'nden Öğrenciler Arası Yemek Hakkı Paylaşımı Yeniliği

Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi, yemekhane sistemine yeni bir özellik ekleyerek öğrencilerin yemek haklarını arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağladı. Bu uygulama, öğrencilerin dayanışmasını artırırken yemek haklarının boşa gitmesini de engelliyor.

Anadolu Üniversitesi, yemekhane sistemine "öğrenciler arası yemek hakkı paylaşımı" özelliğini kazandırdı.

Bu yenilik sayesinde yemekhanede yemek yiyemeyecek öğrenciler, o güne ait yemek haklarını önceden belirledikleri arkadaşlarına kolayca aktarabiliyor. Yeni sistem, öğrenciler arasında dayanışmayı güçlendirirken; özellikle yoğun akademik dönemlerde, sınav haftalarında ya da şehir dışına çıkılması gereken günlerde yemek hakkının boşa gitmesini önleyerek öğrenci bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. Online devir özelliği sayesinde öğrenciler, diledikleri günün yemek hakkını tek tıkla arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.

Yemek hakkı paylaşımı, Yemekhane Bilgi Sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Yeni uygulama kapsamında öğrenciler, belirledikleri beş arkadaşından herhangi biriyle yemek haklarını paylaşma imkanına sahip.

"Öğrenci dostu yeniliklerle kampüs yaşamını kolaylaştırıyoruz"

Öğrenciler arası yemek hakkı paylaşımı uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin tüm hizmetlerini öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Üniversitesi olarak tüm hizmetlerimizi öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre güncelliyor, kampüs yaşamını kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. İçinde bulunduğumuz Yunus Emre Eğitim-Öğretim Yılı, bize yalnızca akademik bir çerçeve sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Yunus Emre'nin insanı merkeze alan, birlik, gönülden verme ve kardeşlik üzerine kurulu değerlerini kampüs yaşamına yansıtma sorumluluğunu da hatırlatıyor. Bu doğrultuda sosyal destek alanlarını genişleterek 2 bin 600 öğrencimize yemek bursu imkanı sağladık. Ayrıca kampüsümüze kazandırdığımız Öğrenci Lokali ile öğrencilerimize hem bütçe dostu hem de sosyal açıdan zengin bir yaşam alanı sunuyoruz. Bunun yanında üniversite olarak Türkiye'nin en uygun fiyatlı öğrenci yemekhanesi konumumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Yemekhane sistemine eklediğimiz öğrenciler arası yemek hakkı paylaşımı özelliği de bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Öğrencilerimizin herhangi bir nedenle yemekhaneye gelemediği günlerde yemek haklarının ziyan olmadan arkadaşlarına kolayca aktarılabilmesi, kampüsümüzde dayanışmayı, paylaşmayı ve öğrenciler arasındaki güçlü bağları destekleyen bir uygulama olacak. Anadolu Üniversitesi olarak, öğrenci dostu yaklaşımımızı güçlendiren tüm bu yeniliklerle kampüs yaşamını daha nitelikli, daha destekleyici ve daha kapsayıcı hale getirmeye devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
