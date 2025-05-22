Anadolu Parsı'nın Yeni Görüntüleri Paylaşıldı

Anadolu Parsı'nın Yeni Görüntüleri Paylaşıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan yeni görüntülerini sosyal medya aracılığıyla paylaştı ve mirasının korunacağına dair mesaj verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan görüntüleri paylaştı. Bakan Yumaklı yayımladığı görüntülerin yanı sıra şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1.000 yıllık hikayenin vücut bulmuş hali: Anadolu Parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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