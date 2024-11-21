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Ambulans Kadına Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, vakaya yetişmeye çalışan bir ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki bir kadına çarparak ölümüne neden oldu. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

Vakaya yetişmeye çalışan ambulans yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 ölü

MUĞLA - Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer'den Antalya yönüne doğru ilerleyen ve vakaya yetişmeye çalışan 48 AG 564 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 50 yaşındaki Kezban Karaören'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaören olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölge trafik ekipleri kontrollü trafik akışı sağladı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, Karaören'in cenazesi otopsi için Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli olan Kezban Karaören'in, iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulans Kadına Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
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