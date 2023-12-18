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Amatörler Korosu Yaşlılara Unutulmaz Bir Gün Yaşattı

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Burhaniye ilçesinde, amatörlerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu yaşlılara unutulmaz bir gün yaşattı. Sahil Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde 10 kişilik amatörler korosunun düzenlediği konser ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, amatörlerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu yaşlılara unutulmaz bir gün yaşattı. Sahil Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde 10 kişilik amatörler korosunun düzenlediği konser ilgi gördü

Burhaniye'de amatörler korosu Pelitköy sahilindeki Sahil Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde konser verdi. Müdür Yusuf Polat tarafından karşılanan 10 kişilik koronun seslendirdiği türküler, yaşlıları mutlu etti. Türkülere eşlik eden 70 yaşlı, zaman zaman türküler eşliğinde oyunlar oynadı. Unutulmaz bir gün yaşadıklarını anlatan yaşlılar, konserlerin tekrarlanmasını istedi. Müdür Yusuf Polat ve yaşlılar koro elamanlarına teşekkür etti. Güzel bir konser olduğunu anlatan Gürsel Kocaova, "Çok güzel bir konser dinledik. Çok memnun olduk. Uzun zamandan beri böyle bir konser bekliyorduk. Arkadaşlar çok güzel icra ettiler. Teşekkür ediyorum ve her zaman bu konserlerin tekrarlanmasını istiyorum" dedi. Ahmet Kocaova da, "Eşsiz bir müzik ziyafeti çektiler. Bayan sanatçılarımız olsun, erkek sanatçılarımız olsun, icra edenler olsun çok güzel bağ oluşturdular. ve fevkalade bir müzik ortamı oluşturdular. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum ve tekrarlanmasını bekliyoruz" dedi. Koro elamanlarından İbrahim Küçük ise, "Bu gün buraya yaşlılarımızı eğlendirmek amacı ile gelmiş bulunmaktayız. Biz amatör koro olarak ve türkü gönüllüleri hep beraber geldik. Başka yere de gittiğimiz dönemler oldu. Fakat bu günde buraya geldik. Bu güzel insanları eğlendirmek bizim için bir onurdur. Onlarda biz de çok mutlu olduk. Kendilerine sağlık diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yusuf Polat Pelitköy Haberler

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