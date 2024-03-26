Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftar yemeğinde buluştu

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla anne veya babasını kaybetmiş çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kendisinin de erken denilebilecek yaşlarda annesini kaybettiğini belirten Vali Doruk, "Gerçekten annesiz, babasız büyümenin zorluklarını bilen biriyim. Ama sakın hayata dair umutlarınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Çok çalışıp, devletimizin sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Eşi Meral Doruk'un da katıldığı programda çocuklara tavsiyelerde bulunan Yılmaz Doruk, "Hayat mücadelenizde bizler de Yüce Allah'ın ve Peygamber Efendimizin gösterdiği istikamet doğrultusunda hakkın emaneti olarak gördüğümüz sizlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hayata geçirmiş olduğumuz yeni proje ve desteklerle sizlerin en ufak bir gönül burukluğuna sebebiyet vermeden yarınlara umutla bakmanız için tüm kurumlarımızla özveriyle çalışmaktayız. Şunu bilmenizi isterim ki, devletimizin şefkat eli daima sizlerin üzerindedir ve öyle kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

Büyükağa Medresesi Kur'an Kursu'nda düzenlenen programda İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da yer aldı. - AMASYA