Haberler

Amasya Valiliği'nden sahte 'kar tatili' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Amasya Valiliği'nden sahte 'kar tatili' paylaşımlarına ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Valiliği, sosyal medya üzerinden yayılan ve il genelinde eğitim öğretime kar nedeniyle ara verileceği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Valilik, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Amasya Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmış gibi gösterilen 'kar tatili' paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında sahte görsel paylaşılarak yarın ilimiz genelinde eğitim öğretime kar yağışı sebebiyle ara verileceği iddia edilmektedir. Söz konusu paylaşım gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizin basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

30 Aralık Salı günü eğitime ara verileceğini bildiren sahte görsele itibar edilmemesi ve yalnızca valiliğin resmi sosyal medya hesapları ile whatsap kanalı üzerinden yapılan paylaşımların dikkate alınması istendi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı