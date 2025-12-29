Amasya Valiliği'nden sahte 'kar tatili' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Amasya Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmış gibi gösterilen 'kar tatili' paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında sahte görsel paylaşılarak yarın ilimiz genelinde eğitim öğretime kar yağışı sebebiyle ara verileceği iddia edilmektedir. Söz konusu paylaşım gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizin basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

30 Aralık Salı günü eğitime ara verileceğini bildiren sahte görsele itibar edilmemesi ve yalnızca valiliğin resmi sosyal medya hesapları ile whatsap kanalı üzerinden yapılan paylaşımların dikkate alınması istendi. - AMASYA