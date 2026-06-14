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Rektör Yardımcısı Çekin hayatını kaybetti

Rektör Yardımcısı Çekin hayatını kaybetti
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Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin, 57 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üniversite yönetimi başsağlığı mesajı yayımladı, yarın tören düzenlenecek.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Çekin'in tedavi gördüğü hastaneden gelen acı haber üzerine üniversite yönetimi başsağlığı mesajı yayınladı.

57 yaşında hayata veda eden Çekin için yarın saat 11.30'da rektörlük binası önünde tören düzenleneceği bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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