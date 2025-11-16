Haberler

Amasya'da Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet Desteği

Amasya'nın Kaleköyünde çıkan yangında evleri yanan 70 yaşındaki Mehmet ve Nurhan Aslan çifti, devletin yardımıyla yeniden ev sahibi olacaklar. Amasya Valisi Önder Bakan, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak, evlerinin elbirliğiyle inşa edileceğini açıkladı.

Amasya'da köyde çıkan yangında evleri yanan yaşlı çiftin yuvaları elbirliğiyle inşa edilecek.

Amasya merkeze bağlı Kaleköy'de dün çıkan yangında evleri alevlere teslim olup küle dönen 70 yaşındaki Mehmet Aslan ve eşi Nurhan Aslan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, devletin aileyi yalnız bırakmayacağını belirtti. Yangın yerinde incelemede bulunan Vali Bakan, el birliğiyle evlerinin yeniden inşa edileceğini açıkladı.

Bakan'ın temaslarına AFAD ve Amasya Valiliği SYDV yetkilileri de katıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ahıra ve samanlığa sıçramadan söndürülmüştü. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
