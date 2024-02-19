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Amasya'da sahte içki operasyonu: 517 litre sahte içki ele geçirildi

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Amasya Valiliği, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Merzifon ilçesinde düzenlediği operasyonda 517 litre sahte içki ele geçirildiğini açıkladı. Vali Yılmaz Doruk, operasyonun başarılı olduğunu belirterek, halkın sağlığına zarar verenlere fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Amasya'da sahte içki operasyonu: 517 litre sahte içki ele geçirildi

AMASYA - Amasya Valiliği, 517 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda poşetlerin içinde toplam 517 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk başarılı operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Halkımızın sağlığına kast edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi vurguluyor, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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