Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Amasya'da Roma Dönemine Ait Lahit Ele Geçirildi

Amasya'da Roma Dönemine Ait Lahit Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait bir lahit ele geçirildi. Lahiti satmak için müşteri arayışında olan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

(AMASYA) - Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit ele geçirildi. Lahiti satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen kişi hakkında adli işlem uygulandı, lahit Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerinin, yaklaşık 4 aydır yaptığı araştırmalar sonucunda, N.A. (51) isimli şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda bir lahit tespit edildi.

Üzerinde çeşitli kabartma figürlerinin yer aldığı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahite el konuldu.

Lahiti satmak için müşteri arayışında olduğu öğrenilen şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlandı, lahit Amasya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.