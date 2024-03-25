Üye Girişi
Haberler

Amasya'da Ramazan geleneği: Sepet Sallama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde Ramazan aylarında çocukları sevindiren "Sepet Sallama" geleneği 1,5 asırdan fazla süredir yaşatılıyor. Ramazan ayının ortasında sokakları dolaşan çocuklar için evlerden sarkıtılan sepetlere hediyeler konuluyor. Böylece çocuklara Ramazan sevinci ve paylaşma kültürü aşılanıyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı köyde tek katlı evlerin çatısından sarkıtılan sepetlere hane sahipleri evlerinde hediyelik yiyecek ne varsa ekliyor. Şimdilerde bu gelenek daha çok çocukların sevdiği kek, çikolata, şeker, meyve suyu ve ceviz gibi yiyeceklerin sepetle poşetlere konulmasıyla yaşatılıyor. 150 yılı aşan renkli geleneği Alpaslan İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri akşam saatinde yaptıkları etkinlikle sürdürdü. Okul müdürü Bahadır Gerdan, geleneğin yaşatılması gerektiğini öğrencilerine söyledi. Çocuklar ellerine aldıkları sepet ve poşetlerle kapı kapı gezerek "Sepet Sallama" geleneğinin keyfini çıkardı.

Çocukluk dönemindeki aynı heyecanı yaşayan 33 yaşındaki Rıdvan Torun, "Dedelerimizin, ninelerimizin bize öğrettiği bu gelenek Ramazan ayının her 15'inci gecesinde coşkuyla tüm köydeki ailelerin çoluk, çocuk bir araya gelerek ev ev gezdiği, çocukların 'Sepet Sallama' adı altında yaptığı bir etkinlik. Geleneksel olarak düzenli bir şekilde 151 yıldır devam eden bir etkinliğimizdir" dedi.

"Sepet Sallama gecesini gördüğüm için Allah'a şükrediyorum"

30 yıldır bakkal işleten Recep Torun ise "50 yıldır çocuklarımızla beraber bu geleneği yaşıyoruz. Annelerimizin anlattığına göre 151'inci yılını kutladığımız bu 'Sepet Sallama' gecesini gördüğüm için Allah'a şükrediyorum. Annemin anlattığına göre büyüklerimiz sepeti damlardan uzatırlarmış. Sepet Sallama geleneği yukarı köyden yani Zuday'dan bize bu zamana kadar anneannelerimizden gelen bir gelenek" diye konuştu.

70 yaşındaki Güllü Cesur küçüklüğünden beri katıldığı geleneğin yaşatılmasının mutluluğunu anlatırken 74 yaşındaki Türkan Torun ise "Çorap, para, öteberi veriyoruz. Çocuklar seviniyor. Annem öleli 30 yılı geçti. Annemden öncede vardı bu gelenek. Kapıyı açarlar, kapıdan atarlar içeri, sende artık ne koyarsan koy. Ceviz koyulur, elma koyulur" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Amasya Çocuk Kültür Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seyyanen zam olmayacak mı? Emeklileri üzen haber! AK Partili isim açıkladı... ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title