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Amasya'da Kedilere Özel İlgi Gösteren Profesör

Amasya'da Kedilere Özel İlgi Gösteren Profesör
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Amasya Üniversitesi'nde Biyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dursun, çalışma odasında beslediği kediler için özel önlemler alıyor. Öğrencileri ise onu takdir ederek örnek alıyor.

Amasya'da bir profesör üniversite bahçesinde doğan 2 yavru kediyi 9 aydır çalışma odasında besliyor. Odanın günlük temizliğini yapıp elleriyle silip süpüren Prof. Dr. Ahmet Dursun, aynı ortamı paylaştığı can dostlarının sürekli girip çıkmalarını da sağlamak amacıyla odasının kapısına aralığını kedileri için ayarladığı asma kilit taktırdı. Öğrenciler ise "Yok böyle bir profesör" sözleriyle kutladıkları hocalarını örnek aldı.

Kediler 9 ay önce doğdu

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dursun, İpekköy Yerleşkesi bahçesinde 9 ay önce 5 yavru doğuran kedinin 1 yavrusunun 3 gün sonra öldüğünü görünce etkilenip anne ve 4 yavrusunu çalışma odasına aldı. 2 yavruyu 3 ay sonra sahiplendirdi. Kış bastırınca üşüyüp dışarda durmakta güçlük çeken diğer 2 yavrunun beslenebilmeleri için koridora her gün mama bıraktı. Şikayetler üzerine mama kutularını odasına taşıyan evli ve 1 çocuk babası Dursun, tuvalet eğitimi alan yavru kedilerin beslenmeleri amacıyla odasına girip çıkabilmelerini sağlamak için sadece onların sığacağı aralıkta bırakabileceği asma kilitte taktırarak tepkilerin önüne geçti.

"Odamda mamalarını verip her gün temizliklerini yapıyorum"

Sokağa alıştırmaya çalıştırdığı kedilerini soğuk günlerde üşüdükleri için dışarıda kalmalarına kıyamayan Dursun, "Odamda mamalarını verip her gün temizliklerini yapıyorum. Personel, 'odasında kedi barındırıyor, pisliğini bize temizletiyor' şeklinde düşünmesin diye de odamı kendim temizliyorum" dedi.

Eğitimci eşiyle 5 yıl önce sahiplendikleri bir sokak kedisini de evlerinde beslediklerini hatırlatan Samsunlu olup 21 yıldır Amasya'da yaşayan Dursun, "O kediyi eve aldıktan sonra sanki sokaktaki bütün kedilere benimmiş gibi ilgilenmeye çalışıyorum. Mamanın yetersiz kaldığımda ciğer alıp eşimle birlikte mama da hazırlayıp kedileri besliyoruz" diye konuştu.

"Hem kedilere hem de akademik çalışmalarıma zaman ayırabiliyorum"

'Çocuklarım' diye seslendiği kedilerinin akademik çalışmalarını aksatmadığını anlatan hayvan sever profesör, "Bütün gün kedilerle uğraşıyor. Hiçbir şey yapmıyor gibi düşünülmesin. Ben hem kedilere hem de akademik çalışmalarıma zaman ayırabiliyorum" şeklinde konuştu.

"Yok böyle bir profesör"

Yerleşkedeki bütün kedilerin beslenmesine destek olmaya çalışan hocalarını gören öğrenciler ise "Yok böyle bir profesör" sözleriyle kutlayıp kendisini örnek aldıklarını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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