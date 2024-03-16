Amasya'da Gaz Dolumu Yapan Kişi Patlama Anında Alev Aldı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir kişi gaz dolumu yaparken çakmak alev alıp patladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şans eseri yaralanma olmadı.
Amasya'da bir kişi gaz dolumu yaptığı sırada çakmak bir anda alev alıp patladı.
Bakkal işleten şahsın alevlerle yüz yüze kaldığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşanan patlamada alevlerle yüz yüze kalan adam ile karşısındaki arkadaşı olayı yaralanmadan atlattı. - AMASYA