Amasya'da Gaz Dolumu Yapan Kişi Patlama Anında Alev Aldı

Amasya'da bir kişi gaz dolumu yaptığı sırada çakmak bir anda alev alıp patladı.

Bakkal işleten şahsın alevlerle yüz yüze kaldığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşanan patlamada alevlerle yüz yüze kalan adam ile karşısındaki arkadaşı olayı yaralanmadan atlattı. - AMASYA