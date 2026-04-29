Amasya'da Feci Kaza: Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Uzuner'in kullandığı 37 ABR 875 plakalı laminant parke yüklü kamyon, Samsun'un Ladik ilçesinden Taşova yönüne seyir halindeyken Çaydibi kavşağında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan kamyon devrildi. Kazanın şiddetiyle kamyonun kasası karşı şeride, kupa kısmı ise farklı bir şeride savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kastamonu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA