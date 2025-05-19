Amasya'da Bahçesinde Tilkiyle Karşılaşan Vatandaşın Eğlenceli Diyaloğu

Amasya'da Bahçesinde Tilkiyle Karşılaşan Vatandaşın Eğlenceli Diyaloğu
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Suluova'da bir vatandaş, bahçesine giren tilkiyle eğlenceli bir diyalog kurdu. Tilkiye 'Kanun namına teslim ol' diyerek seslenen vatandaş, tilkinin kaçmasının ardından onunla barışçıl bir çözüm düşündüğünü ifade etti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bahçesine giren tilkiyle karşılaşan vatandaş "Kanun namına teslim ol. Seni yakaladım" diye seslendi. Kurnaz tilki bir anda ortadan kayboldu.

Bir Eylül Mahallesi'ndeki evinin yakınlarına yuva kuran tilkileri bir süredir takip eden Hasan Öztürk, girdiği bahçesinde tavuklarına saldırmasından endişelendiği tilkiyle karşı karşıya kaldı. "Kanun namına teslim ol. Seni yakaladım" diye seslenen Öztürk ile göz göze gelen tilki kaçarak ortadan kayboldu.

Daha önce hiç karşılaşmadığı tilkinin, doğası gereği tavukların peşinde olduğunu bildiği için zarar vermeyi düşünmediğini anlatan Öztürk, "Yeniden gelirse bir tane tavuk hediye edeceğim. Onlar da rahatlasın ben de" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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