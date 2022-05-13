Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır 'Herıtage İstanbul'a Katıldı - Haberler

AMASRA, BARTIN (ANKA) - Türkiye'de restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan "Heritage İstanbul", 11-13 Mayıs'ta "Geçmişe Gelecek Sağlamak" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Fuara katılan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Belediyeler tarihi ve kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında önemli bir role sahip" dedi.

Heritage İstanbul", 11-13 Mayıs'ta "Geçmişe Gelecek Sağlamak" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açılan fuarda yerli katılımcıların yanı sıra Belçika, İsveç, Hollanda, Almanya, Nijerya gibi farklı ülkelerden katılımcılar da yer aldı. Fuara Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın Üniversitesi Doç. Dr. Mustafa Artar ve Dr. Öğretim Üyesi Handan Bilici Altunkayalıer katıldı.

Fuarın ikinci gününde Doç. Dr. Mustafa Artar ve Dr. Öğretim Üyesi Handan Bilici "Amastris'ten Amasra'ya Bir Kraliçenin Mirası" isimli sohbette konuşmacı olarak yer alarak, Amasra'nın kadim geçmişini fuarda bulunan yerli ve yabancı yüzlerce katılımcıya anlattı.

"BELEDİYELER TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA VE GELECEĞE AKTARILMASINDA ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP"

Fuarın üçüncü gününde "Tarihi Belediyeler Paneli" düzenlendi. Panelde Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Burkut katıldı. Panelde konuşan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Belediyeler tarihi ve kültürel mirasın korunmasında ve geleceğe aktarılmasında önemli bir role sahip" dedi.

"BELEDİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Kültürel mirasın korunmasında bakanlıklarla, ilgili kurumlarla ve vatandaşlarla yakın iş birliği yaptıklarını dile getiren Recai Çakır, "Amasramızın kültürel ve tarihi mirasını hem korumak hem de tanıtmak için Belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Heritage İstanbul'da Amasramızın hem ulusal hem de uluslararası katılımcılara tanıtılması açısından değerli bir organizasyon oldu. Bundan sonra da kentimizin tanıtılması için ne yapmamız gerekirse üzerime düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.