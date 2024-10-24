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Altunhisar Kaymakamlığı'na Abdulhamit Bağış Atandı

Altunhisar Kaymakamlığı'na Abdulhamit Bağış Atandı
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Yurtdışı eğitimi nedeniyle görevinden ayrılan Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit'in yerine Ekinözü Kaymakam V. Abdulhamit Bağış atandı. Vali Cahit Çelik, Bağış'a başarılar dileyerek ilçe halkıyla uyum içinde çalışmasını istedi.

Yurtdışı eğitimi nedeniyle görevinden ayrılan Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit'in yerine, Ekinözü Kaymakam V. Abdulhamit Bağış atandı.

Vali Cahit Çelik, Altunhisar Kaymakamı Abdulhamit Bağış'a görevinde başarılar dilerken Kaymakam Bağış, ilçe halkı ile birlikte uyum içerisinde çalışarak bölgeye katkı sunmayı hedeflediğini kaydetti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Cahit Çelik Altunhisar Politika Ekinözü Eğitim Yerel

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