Gaziler Haftası'nda Öğrenciler Gazilerle Buluştu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinde, 15-19 Eylül Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen programda öğretmenler ve öğrenciler gazilerle buluştu. Gazilerin hayat tecrübeleri ve fedakarlıkları üzerine yapılan sohbetler, öğrencilerde derin izler bıraktı ve kahramanlık hikayelerinden ders çıkarılmasına vesile oldu. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve şube müdürleri de katıldı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve şube müdürleri de katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
