Gaziler Haftası'nda Öğrenciler Gazilerle Buluştu
Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinde, 15-19 Eylül Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen programda öğretmenler ve öğrenciler gazilerle buluştu. Gazilerin hayat tecrübeleri ve fedakarlıkları üzerine yapılan sohbetler, öğrencilerde derin izler bıraktı ve kahramanlık hikayelerinden ders çıkarılmasına vesile oldu. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve şube müdürleri de katıldı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinde 15-19 Eylül Gaziler Haftası çerçevesinde düzenlenen programda öğretmen ve öğrenciler gazilerle bir araya geldi.
Programda gazilerin hayat tecrübeleri ve vatan uğruna verdikleri fedakarlıklar üzerine yaptıkları sohbetler, öğrencilerin gönüllerinde derin izler bıraktı. Öğrenciler, geçmişin kahramanlık dolu hikayelerinden geleceğe ışık olacak dersler çıkardılar.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve şube müdürleri de katıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel