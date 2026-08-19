Altıntaş Kaymakamı Yıldırım, Zafer Bayramı Hazırlıklarını İnceledi

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede gerçekleştirilecek kutlama programı öncesinde şehitlik ve tören alanlarında incelemelerde bulundu.

Şehitlik ile tören programının gerçekleştirileceği alanlarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceleyen Kaymakam Yıldırım, alanların düzenlenmesi, bakım ve temizlik çalışmaları ile tören hazırlıkları hakkında ilgili kurum personellerinden bilgi aldı.

Kaymakam Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirilecek kutlama programı için hazırlıkların titizlikle sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı