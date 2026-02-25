Haberler

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım öğrencilerle iftarda buluştu

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım öğrencilerle iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ayşegül Yıldırım, İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Pansiyonunda öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ayşegül Yıldırım, İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Pansiyonunda öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları ön plana çıktı. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Ayşegül Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, gençlerin talep ve düşüncelerini dinleyerek samimi bir sohbet ortamı oluşturdu.

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığı, aynı zamanda gönül bağları kurmak ve öğrencilerin her anında yanlarında olmak anlamı taşıdığı vurgulanan gecede, aynı sofrada buluşmanın mutluluğu yaşandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Hareketlerini gören herkesin yorumu aynı: Babasının kopyası

Salondakiler Trump'tan çok onu izledi! Yorumlar ise hep aynı
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!