Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım öğrencilerle iftarda buluştu
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ayşegül Yıldırım, İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Pansiyonunda öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.
Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları ön plana çıktı. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Kaymakam Ayşegül Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, gençlerin talep ve düşüncelerini dinleyerek samimi bir sohbet ortamı oluşturdu.
Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığı, aynı zamanda gönül bağları kurmak ve öğrencilerin her anında yanlarında olmak anlamı taşıdığı vurgulanan gecede, aynı sofrada buluşmanın mutluluğu yaşandı. - KÜTAHYA