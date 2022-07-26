Altındağ Belediyesi'nde Yaz Akşamı Şenlikleri heyecanı

Ankara Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri, Altındağlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Her yaştan mahalle sakininin bir araya geldiği şenlikler, mahallelerde sabırsızlıkla bekleniyor. Her hafta cuma ve cumartesi akşamları farklı bir mahallede gerçekleştirilen Yaz Akşamı Şenlikleri'nde bu hafta sıra Yıldıztepe ve Doğantepe mahallelerinde. 29 Temmuz Cuma akşamı Yıldıztepe Mahallesi'ni neşeye boğacak olan etkinlik, 30 Temmuz Cumartesi akşamı ise Doğantepe Mahallesi sakinlerinin yüzünü güldürecek.

"Bizim önceliğimiz her zaman çocuklarımız"

Yaz Akşamı Şenlikleri çerçevesinde en çok eğlenenler çocuklar oluyor. Alanlara kurulan şişme oyuncaklar, kukla, Karagöz, jonglör ve illüzyon gösterileriyle çocuklar eğlencenin tadını çıkarıyor. Çocuklar, oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler de keyifli zamanlar geçiriyor.

Sanatı, kültürü ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Şenliklerle mahallelerimiz adeta rengarenk oldu. Çocuklarımızın doyasıya eğlenirken yaşadıkları mutluluk bizi de çok sevindiriyor. Altındağ'da her çocuğumuzun mutluluğu için çalışacağız. Bizim önceliğimiz her zaman çocuklarımız. Yoğun ilgi gören şenliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Altındağlı hemşerilerimizin yüzünde tebessüm oluşturacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

"Bütün hemşerilerimizi bekliyorum"

Yaz akşamlarını renklendiren etkinliklere tüm mahalle sakinlerini davet eden Başkan Balcı, "Şenlik coşkusu tüm mahallelerimizde devam ediyor. Komşuluk ilişkilerimizi pekiştiren, çocuklarımızın yüzünü güldüren ve her yaştan Altındağlı vatandaşımızın büyük ilgisini çeken eğlence programlarımıza bütün hemşerilerimizi bekliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel