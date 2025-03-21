Alsancak Vapur İskelesi, Gündoğdu Meydanı'ndaki Toplantı Nedeniyle Kapalı Olacak

İZDENİZ'den yapılan duyuruda yarın Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak açık yer toplantısı sırasında alınacak güvenlik önlemleri nedeniyle Alsancak Vapur İskelesi'nin İzmir Valiliğinin emriyle kapalı tutulacağı açıklandı.

İzmir'de yarın Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak Nevruz kutlamaları sebebiyle, İzmir Valiliğinin emriyle Alsancak Vapur İskelesi'nin kapalı olacağı bildirildi. İZDENİZ'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "22 Mart 2025 Cumartesi günü Gündoğdu Meydanında yapılacak açık yer toplantısı sırasında alınacak güvenlik önlemleri nedeniyle Alsancak Vapur İskelesi İzmir Valiliği'nin emriyle kapalı tutulacaktır. 22 Mart Cumartesi günü Alsancak İskelesi yerine Pasaport İskelesi kullanılacak olup sefer tarifesi aynı şekilde Pasaport İskelesi'nden uygulanacaktır" sözlerine yer verildi. - İZMİR