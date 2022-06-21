Alper Taşdelen'den 'Sosyal Medya Yasası'na Tepki: 'Demokrasiye Büyük Bir Tehdit'

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini eleştirerek "Bu demokrasiye büyük bir tehdittir. Bu haber alma özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne büyük bir tehdittir. Ümit ediyorum ki bu yasa teklifi geri çekilir ve demokrasinin önüne geçecek herhangi bir şey yapılmamış olur" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, katıldığı bir televizyon programında kamuoyunda 'sansür yasası' olarak nitelendirilen yasa teklifini eleştirdi. Taşdelen, şöyle dedi:

"UCU AÇIK, KEYFİLİK GETİRİR"

"Çok büyük soru işaretleri var. Bir kanun geldiğinde çerçevesinin çok net ve somut olması gerekir. Hangi haberin bu kapsama girdiğine kim karar verecek? Hangi haberi kim nasıl yorumlayacak? Hangi haber sakıncalı? Hangi haber verilebilir? Hangi haber tehdit ediyor? Böyle ucu açık, çerçevesi belli olmayan hele ki habercilik konusunda, medya alanında, halkın haber alma özgürlüğü konusunda bir yasanın çerçevesinin böyle belli olmaması, nereye çekseniz oraya gidebilir bir noktada olması keyfilik getirir. Ama kanun çıkarmanın en büyük özelliği o keyfiliğin önüne geçmektir.

"HİÇBİR DEMOKRASİDE BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

Şimdi sizin de içinde olduğunuz bazı haber kanalları genel başkanımızın bir konuşmasını canlı verdiği için ceza yedi. Hiçbir demokraside böyle bir şey olmaz. Ana muhalefet liderinin konuşmasından dolayı haber kanallarının, televizyon kanallarının ceza alması demokrasi ile bağdaşmaz. Burada büyük bir keyfiyet görünüyor. Bir cezalandırmaya döndü. Çünkü mevcut sistemde denge ve denetleme olmadığı için erkler arasında yasama, yürütme, yargı; o denge ve denetleme mekanizması olmadığı için maalesef bunları yaşıyoruz. Bu, demokrasiye büyük bir tehdittir. Bu haber alma özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne büyük bir tehdittir. Ümit ediyorum ki bu yasa teklifi geri çekilir ve demokrasinin önüne geçecek herhangi bir şey yapılmamış olur."

ANKA / Yerel