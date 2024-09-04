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Almanya'dan Kütahya'ya tekerlekli sandalyeler ve yürüteçler getirildi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan bir çocuğa Almanya'dan tekerlekli sandalye ve yürüteç bağışı yapıldı. Bu anlamlı bağışın gerçekleşmesinde Tavşanlı'da esnaf olan bir kişinin Almanya'da yaşayan hemşehrisi ve bir milletvekilinin yardımları etkili oldu. Ayrıca çocuğa Beşiktaş imzalı forma hediye edildi.

Almanya'dan Kütahya'ya tekerlekli sandalyeler ve yürüteçler getirdiler

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan, 2 yaşında 'serebral palsi' teşhisi konulan Yemliha İsmail Çağmel'in hayatına dokunan güzel bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl Almanya'dan duyarlı vatandaşlar tarafından tekerlekli sandalye ile desteklenen Yemliha'nın yaşadığı ilçedeki Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezine bu yıl da 3 adet özel sandalye ve 3 adet yürüteç bağışı yapıldı.

Bu anlamlı bağışın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayan Tavşanlı'da esnaf olan Bülent Özata'nın Almanya'da yaşayan hemşehrisi Osman Soycan ile yaptığı görüşme sayesinde, Hamburg'da engelli derneğinde yöneticilik yapan ve aynı zamanda Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili Ali Şimşek'in basın danışmanı olan Ali Akdemir devreye girdi. Akdemir'in girişimleriyle Yemliha, geçtiğimiz yıl tekerlekli sandalyesine kavuşmuş, bu yıl da özel eğitim merkezine gerekli ekipmanlar ulaştırılmış oldu. Aynı zamanda Beşiktaş taraftarı olan Yemliha İsmail Çağmel'e özel olarak imzalı bir forma hediye edildi. Bu jest, küçük çocuğun yüzünü güldürdü ve ona moral oldu.

Tekerlekli sandalye ve yürüteçleri getiren Ali Akdemir, bu iyiliklere vesile olan Bülent Özata ve bu olayı ulusal basına duyuran basın mensubu Tuna İşleyen'e Hamburg'a ait plaket takdim etti. Ayrıca Akdemir, Kuzey Almanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Özlü'ye ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi müdürü ve özel eğitim uzmanı Abdullah Sarıbaş ise bu duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ederek kurumları hakkında da bilgiler verdi.

Almanya'dan Türkiye'ye uzanan bu köprü, insanlığın en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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