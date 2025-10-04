Haberler

Almanya'dan Kudüs'e Barış Yürüyüşü

Atlarıyla Almanya'dan yola çıkan aktivistler, Bursa'da mola verdi. 4 bin 800 kilometrelik yolculukları, barış mesajı vermek amacıyla gerçekleştiriliyor. Ekip, Kudüs'e ulaşmayı hedefliyor ve zorluklarla dolu bir yolculuk yapıyor.

Atlarıyla Almanya'dan 'Peace Mission Jerusalem' parolasıyla yola çıkan aktivistler, Bursa'da mola verdi. Kudüs'e varıp 4 bin 800 kilometrelik yolu tamamlayan atlı aktivistler, dünyaya barış mesajı vermek istiyor.

Alman Friedensglocken (Barış Çanları) derneğinin üyeleri, 'Peace Mission Jerusalem' parolasıyla yolan çıktıkları yolun 2 bin 300 kilometresini geride bıraktı. Mayıs ayında Berlin'de görkemli bir kutlamayla yola çıkan ekip, Aralık ayının 25'inde Kudüs'te olmayı hedefliyor. Başta İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı zulme dikkat çekmek için başlattıkları atlı barış yürüyüşünde bir çok zorlukla da karşı karşıya kaldı. Türkiye'ye gelen aktivitler, Bursa'da mola verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla yine yola koyulan ekip, at arabalarında yer alan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma askeri hurdadan dökülmüş çandaki 'Herkesle barışı kovalayın' yazısıyla dikkat çekiyor.

Aktivistler, bugüne kadar geçtikleri yerlerde barış mesajı verirken şu cümleleri kurdu;

"Almanya'dan Kudüs'e kadar 4 bin 800 kilometre yol kat ederek, 9 ülkeden geçeceğiz. Mayıs ayının 8'inde başladığımız yolculuğumuzu, Kasım ayının 25'in de tamamlamış olacağız. Kendimiz çiftçilikle uğraşıyoruz. Böyle bir yolculukla, dünyaya barış mesajı vermek istedik. Tabi ki kolay olmuyor. At arabasıyla büyük kamyonların ve hızla geçen araçların yanından ilerliyoruz. İmkan olduğu sürece, dikkatli ve sakin yolları tercih ediyoruz. Geçtiğimiz bir çok köyde bizi misafir ediyorlar. Ellerinden gelen bütün imkanları bize sunuyorlar. Belirlediğimiz tarihte de orada olmak için hiç durmadan yolumuza devam ediyoruz. Dünya şu anda çok karışık durumda. her tarafta istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. İnsanlık olarak bu görüntüleri kimse istemez. Savaşın haricinde dünyanın bir çok bölgesinde insanlar zorluklar yaşıyor. Biz herkesin barış ve mutluluk içiresinde birlikte yaşamasını istiyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
