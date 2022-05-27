Almanya'daki Türklerden nostaljik araç konvoyu - Haberler

- Almanya'daki Türklerden nostaljik araç konvoyu

KÖLN - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Türkler nostaljik araçlarıyla konvoy oluşturarak şehirler arasında tur yaptı.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde nostaljik araçlarıyla konvoy yaptı. Köln'den başlayan klasik araç turu, sırasıyla Solingen, Düsseldorf, Essen, Mülheim'i gezerek Duisburg kentinde sona erdi. Murat 124, Anadol, Renault marka araçlar ile bir polis aracının da aralarında bulunduğu araç konvoyu, eyalet sokaklarında Türk rüzgarı estirdi. Araç sahipleri etkinlik sonrasında Duisburg'daki bir restoranda bir araya gelerek yemek yiyip, sohbet etti.

Etkinliğin organizatörlerinden Aziz Altay konvoyla ilgili yaptığı açıklamada, "Klasik araç grubu olarak, burada da olsak araçları kullanırken kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz. Bugün gerçekten burada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bunların hepsi kaliteli, güzel ve 40 yaşın üzerinde olan araçlar" dedi.

Etkinliğin diğer organizatörü Necdet Sancak ise, "Almanya'da böyle bir etkinliğin eksik olduğunu biliyorduk, hissediyorduk. Böyle Türk markalı arabalarla bir araya gelerek nostaljik araçlarla Almanya'da tur yapmak gurur verici bir şey" şeklinde konuştu. Aziz Altay ile birlikte etkinliği organize ettiklerini ifade eden Sancak, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin şehirlerinde Türklerin yoğun olduğu yerlerde tur yapmayı planladıklarını söyledi.

Almanya'ya renk katacaklarını belirten Sancak, "Artık Almanya'daki gurbetçiler ellerinde süpürgelerle sadece yol temizleme işini yapmıyor. Biz artık böyle şeyler de yapıyoruz" dedi. Etkinliğe polis aracıyla katılmak için izin aldığını kaydeden Sancak, "Ben kendim Türkiye'den getirdiğim polis aracımla tura katıldım. Aracın ruhsatını üzerime kaydettirdim. Bu bir ülke sevdası. Plakayı da bu şekliyle aldım ruhsatımda da polis aracı olarak yazıyor" ifadelerini kullandı.

Almanların da kendi araçlarıyla nostaljik turlar yaptığını belirten Sancak, "Ancak benim bildiğim kadarıyla Türkler olarak ilk defa biz böyle bir şey yaptık. Bu ilk turda bazı tecrübeler kazandık. Bir dahaki sefere eksiklerimizi gidererek arkadaşlarla yeniden bir araya gelip nostaljik Türkiye rüzgarı turumuzu geleneksel hale getireceğiz" dedi.