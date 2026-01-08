Yeni askerlik modeline geçilen Almanya'da Milli Güvenlik derslerinde iki kat artış

Ordusundaki personel sıkıntısını giderebilmek için yeni askerlik yasasını hayata geçiren Almanya'daki okullarda Milli Güvenlik Bilgisi dersi veren Alman ordusu subaylarının sayısının iki kat arttığı ortaya çıktı.

Ordusunu modernize etmeye çalışan, savunma harcamalarını artıran ve personel sıkıntısı çektiği için önce gönüllülük sonra da zorunlu askerliği öngören yeni bir askerlik modelini hayata geçiren Almanya'da okullarda Milli Güvenlik Bilgisi dersine giren Alman subayların sayısının son 4 yılda iki kat artığı belirtildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, güvenlik politikaları konusunda öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçlayan Milli Güvenlik Bilgisi derslerine giren Alman subayların sayısı 2021 yılına oranla 2025 yılında 2 kat arttı. Buna göre 2021 yılında Almanya genelinde subayların girdiği Milli Güvenlik Bilgisi dersi sayısı 2 bin 558 iken geçen yıl bu sayı 5 bin 227'ye yükseldi. Milli Güvenlik Bilgisi dersinin yeni askerlik yasasının yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kademeli olarak artmasının beklendiği bildirildi.

Alt sınıflara da Milli Güvenlik dersleri verildi

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin okullarda verdiği Milli Güvenlik Bilgisi dersleri resmi olarak öğrencilere güvenlik politikaları konusunda eğitim amacıyla subaylar tarafından veriliyor. Ancak son yıllarda bu derslerin öğrencilere askerliği sevdirme, personel ihtiyacı için altyapı oluşturma ve gençleri savaşa hazırlamak amacıyla yapıldığı öne sürülerek eleştiriliyor. Ancak Alman subayları geçmiş yıllarda ortaokul ve lise düzeyindeki sınıflara Milli Güvenlik Bilgisi dersi verirken 2025 yılında alt sınıflardaki öğrencilere de eğitim verdi.

Muhalefet eleştiriyor

Alman Meclisindeki muhalefet partilerinde Sol Parti'nin soru önergesine Savunma Bakanlığı tarafından verilen yanıta göre 2020 yılında Alman ordusu subayları 2 bin 717, 2021'de 2 bin 558, 2022'de 5 bin 687, 2023 yılında 5 bin 95, 2024'te ise 6 bin 137 okul ziyareti gerçekleştirerek Milli Güvenlik Bilgisi dersi verdi. Almanya'da 1950'li yıllardan itibaren okullarda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla bu dersler veriliyor. Alman ordusu subaylarının okullarda Milli Güvenlik Bilgisi dersi vermesine ilişkin karar okul yönetimlerinde olmasına rağmen, Rusya- Ukrayna savaşının ardından bu yöndeki baskılar ve çağrılar arttı. - BERLİN