Almanya'da bayram namazı eda edildi

Almanya'da bayram namazı eda edildi
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Almanya'nın başkenti Berlin'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını şehir genelindeki cami ve mescitlerde eda etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını şehir genelindeki cami ve mescitlerde eda etti.

Almanya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor. Başkent Berlin'de binlerce Müslüman, şehrin farklı bölgelerinde yaklaşık 100 cami ve mescitte omuz omuza saf tutarak Kurban Bayramı namazını eda etti. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve "Küçük İstanbul" olarak adlandırılan Kreuzberg semtindeki Mevlana Cami ve başkentteki en büyük cami olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Şehitlik Camii başta olmak üzere Berlin'in Wilmersdorf, Neukölln, Wedding, Kreuzberg ve Moabit gibi semtlerindeki camiler, büyük bir kalabalıkla doldu taştı.

Farklı milletlerden Müslümanların namaz için geldiği Mevlana Camii ve Şehitlik Camii'nde bayram hutbesi hem Türkçe hem de Almanca okundu. Hutbelerde, birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmanın önemi vurgulandı. İmamlar, kurban ibadetinin anlamı ve bayram günlerinde yapılması gereken ahlaki sorumluluklar hakkında cemaati bilgilendirdi.

Berlin Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve din görevlileri cami içerisinde cemaatle bayramlaştı. Cemaat, namaz sonrası cami avlusunda simit ve çay ile kahvaltı yaptı. Mevlana Camii'nde de namazın ardından cemaat kucaklaşarak bayramlaştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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