- Almanya'da "Açık Cami Günü" etkinliğinin 27'ncisi düzenlendi

BERLİN - Almanya'da Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme günü olan 3 Ekim'de camilerde düzenlenen "Açık Cami Günü" etkinliğinin 27'ncisi düzenlendi.

Almanya genelinde 1997 yılından bu yana DİTİB'e bağlı camilerde Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme günü olan 3 Ekim'de "Açık Cami Günü" ya da diğer adıyla "Açık Kapı Günü" etkinliğinin 27'ncisi "İbadet düşündürür, canlandırır, birleştirir" temasıyla düzenlendi. Etkinlik kapsamında Almanya'daki binin üzerinde cami, yine kapılarını Müslüman olmayan misafirlerine açtı.

Etkinlik kapsamında Müslüman olmayanlar camilere gelerek, camiler, İslam ve Müslümanlar hakkında merak ettikleri konuları birebir muhataplarına sorabiliyor. Etkinlikte sohbetler, önyargıların yıkılmasına katkıda bulunuyor.

Başkent Berlin'deki Türk Şehitlik Camisi en fazla ziyaret edilen camiler arasında yer aldı. Yüzlerce Alman ve diğer milletlerden pek çok ziyaretçi, Açık Kapı Günü'nü fırsat bilerek Şehitlik Camisini ziyaret etti. Bazıları çocuklarıyla birlikte gelirken, genç yaşlı çok sayıda misafir, bir camiyi yakından görme ve Müslümanları ibadet ederken izleme olanağı buldu. Cami avlusunda açılan stantlarda Türk mutfağından çeşitli lezzetler ve el işi sanat eserleri misafirlerin beğenisine sunuldu.

Türk Şehitlik Camisi Dernek Başkanı Yakup Ayar yaptığı açıklamada, her yıl Açık Cami Günü'nü ziyaret edenlerin sayısının katlanarak arttığını söyledi. Yıllardır Şehitlik Camisi'nde Müslüman olmayanlara tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Ayar, "Bugün 3 Ekim Açık Kapı Günü. Her yıl oluğu gibi bu yıl da Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği günde icra edilmekte. 1997 yılından itibaren Müslümanlar Koordinasyon Konseyi tarafından ortak olarak icra edilmekte. Bu yıl 27'ncisi düzenleniyor. Her yıl yaklaşık yüz binlerce misafirimizi binin üzerinde camimizde ağırlamaktayız. Açık Kapı Günü çok önemli, çünkü İslam'ı, Müslümanları, ibadetlerimizi, İslam'ın günlük hayatımızdaki yansımalarıyla beraber tanıttığımız, anlattığımız, birebir diyaloğa geçerek insanların zihinlerindeki sorulara cevaplar verdiğimiz özel günler olarak nitelendiriyoruz. Tabi bu biz Müslümanlar için çok büyük bir fırsat. Çünkü bizim dinimizin de en temel esaslarından toplumda birlik, beraberlik, huzur ve refah hasıl olması. İşte tam da bugün, açık kapı günlerini bu temel hedeflerimiz için bir fırsat bilerek dinimizi, Müslümanlığı, peygamberini en güzel şekilde anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açık Cami Günü'nde ayrıca ülke genelindeki camilerde, hafta boyunca çeşitli seminerler, sergiler ve diğer tanıtım faaliyetleri yürütülecek.